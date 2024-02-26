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Экономика 26 февраля 2024 15:28

Минниханов подписал закон о предоставлении выплаты на покупку жилья детям-сиротам

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Дети-сироты из Татарстана, достигшие 23 лет, смогут получить выплату на покупку жилья. Она будет однократной и станет альтернативой получению квартиры из жилищного фонда. Об этом говорится в законе, подписанном Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Воспользоваться ей можно будет как на приобретение благоустроенного жилья в собственность, так и для полного погашения кредита. При выборе такого варианта получатель уже не сможет претендовать на квартиру из специализированного жилфонда.

Уполномоченный орган будет контролировать использование выплаты, в том числе оценивать приобретаемые помещения на соответствие санитарным и техническим нормам и иным требованиям законодательства, отсутствие информации о том, что дом признан аварийным, подлежащим сносу либо реконструкции.

«Право на выплату подтверждается именным документом на приобретение жилого помещения — сертификатом», — уточняется в тексте.

Напомним, что закон был принят Государственным Советом Татарстана 15 февраля 2024 года. Как сообщал «Татар-информ», размер выплаты составит около 4,4 млн рублей.

#дети-сироты #покупка жилья #Рустам Минниханов
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