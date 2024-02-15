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Дети-сироты в Татарстане смогут получать выплаты в 4,4 млн рублей на покупку жилья
В Татарстане для детей-сирот введут сертификаты на приобретение жилья. Таким образом, они смогут выбрать – получить выплату или квартиру из жилищного фонда. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 51-м заседании Госсовета РТ.
«Федеральным законом введена дополнительная мера жилищной поддержки детей-сирот – выплата на приобретение жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита. В связи с этим разработан республиканский законопроект, которым вносятся изменения в законы Татарстана», – рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, представляя проект закона.
Выплата предоставляется один раз, и тот, кто ее получил, в дальнейшем не может претендовать на квартиру из специализированного жилищного фонда, уточнила она.
Асадуллина добавила, что право на выплаты имеют лица из числа детей-сирот, достигших 23 лет, при наличии подтвержденного дохода не ниже минимального размера оплаты труда, отсутствии налоговой задолженности, психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости, судимости.
По словам замминистра, площадь жилья, приобретаемого с использованием выплаты, должна быть не меньше 33 кв. метров. Минимальный размер выплаты рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра площади жилого помещения в Татарстане. Сейчас выплата должна составить около 4,4 млн рублей.
В этом году жилыми помещениями планируется обеспечить более 600 детей-сирот. На 1 января в списке на получение жилья числится более 3,5 тыс. человек.
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