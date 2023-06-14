Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете РТ, который должен заменить упраздненный Конституционный суд РТ. Документ опубликован на сайте руководителя республики.

Ранее, 8 июня, законопроект в первом и третьем чтениях приняли депутаты на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва. Новелла вступит в силу через десять дней.

Совет будет выносить заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений, а также нормативных правовых актов, в том числе по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены этими нормативными правовыми актами.

В состав Конституционного совета будут входить три человека, включая председателя. Одного члена совета назначит Раис Татарстана, а двоих оставшихся — Председатель Госсовета РТ.

Заключения и разъяснения совета будут публиковаться в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на его собственном сайте.

Конституционный суд Татарстана был упразднен с 31 декабря прошлого, 2022 года.