Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов подписал закон о Конституционном совете РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете РТ, который должен заменить упраздненный Конституционный суд РТ. Документ опубликован на сайте руководителя республики.
Ранее, 8 июня, законопроект в первом и третьем чтениях приняли депутаты на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва. Новелла вступит в силу через десять дней.
Совет будет выносить заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений, а также нормативных правовых актов, в том числе по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены этими нормативными правовыми актами.
В состав Конституционного совета будут входить три человека, включая председателя. Одного члена совета назначит Раис Татарстана, а двоих оставшихся — Председатель Госсовета РТ.
Заключения и разъяснения совета будут публиковаться в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на его собственном сайте.
Конституционный суд Татарстана был упразднен с 31 декабря прошлого, 2022 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»