Минниханов подписал закон о бюджете Татарстана на 2024 год

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2024 году бюджет Татарстана будет бездефицитным — его прогнозируемые доходы и расходы утверждены в размере 399 599 130,1 тыс. рублей (почти 400 млрд рублей). Об этом говорится в законе, подписанном Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Кроме того, документом установлены характеристики на следующий плановый период. Так, в 2025 году доходы бюджета, как ожидается, составят 403 592 206 900 рублей, а расходы — 416 090 167 200 рублей. Таким образом, дефицит бюджета за этот период составит почти 12,5 млрд рублей.

В 2026 году тоже ожидается дефицит бюджета при доходах в 427 404 227 900 рублей и расходах 446 275 971 200 рублей. Разница между ними достигнет порядка 18,87 млрд рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга Татарстана на 1 января 2025 года превысит 107,7 млрд рублей, внешнего — 8,785 млрд японских иен. В 2026 году показатели составят 99 млрд рублей и более 8 млрд иен соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 2023 год республика потратит на реализацию национальных проектов 43 млрд рублей. Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.