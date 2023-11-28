Татарстан на реализацию национальных проектов за год потратит 43 млрд рублей

Татарстан на реализацию национальных проектов в этом году направит 43 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Общий объем финансирования мероприятий в рамках 12 национальных проектов в Татарстане на 2023 год составляет из федерального бюджета 28 млрд рублей, из бюджета республики – 15 млрд рублей», – рассказала спикер.

Самое большое количество финансовых средств выделяется на реализацию нацпроектов «Безопасные качественные дороги» – 34% от общего объема расходов, «Жилье и городская среда» – 25%, «Образование» – 11%, «Здравоохранение» – 9%, «Экология» – 8%, «Демография» – 6%.

По словам Герасимовой, за десять месяцев на реализацию национальных проектов направлено 36,3 млрд рублей, освоение составило более 35 млрд рублей.

«В целом исполнение бюджета в 2023 году проходит достаточно стабильно и равномерно. Все запланированные назначения будут исполнены в полном объеме», – заключила она.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.