Минниханов подписал закон о бюджете Фонда ОМС Татарстана

В 2024 году доходы и расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана составят более 79,6 млрд рублей. Таким образом, бюджет на этот период принят бездефицитным, следует из закона, подписанного Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Из указанной суммы доходов более 68,4 млрд рублей составят межбюджетные трансферты из федеральной казны, свыше 10 млрд придутся на бюджет Татарстана.

В 2025 году доходы и расходы бюджета ТФОМС РТ вновь будут равнозначны и составят почти 85 млрд рублей. Более 10 млрд рублей в доходной части составят трансферты из бюджета Татарстана. Прогнозируемый общий объем доходов на 2026 год составит более 89,79 млрд рублей. Ожидаемые расходы вновь не превысят эту сумму.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Территориальный фонд ОМС Татарстана закончит 2023 год с дефицитом в 1,7 млрд рублей.

Кроме того, руководитель республики подписал закон о бюджете Татарстана на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.