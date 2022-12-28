Минниханов подписал закон о бесплатной юридической помощи мобилизованным и их семьям

Президент РТ Рустам Минниханов внес изменения в закон об оказании бесплатной юридической помощи –теперь на нее могут рассчитывать мобилизованные татарстанцы и их семьи. Документ размещен на портале правовой информации.

Новацию поддержали депутаты Госсовета РТ на 39-м заседании татарстанского парламента, которое прошло 23 декабря. В перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, внесли и жителей республики, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (при условии участия в специальной военной операции).