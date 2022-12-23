В Татарстане участники СВО и члены их семей получат бесплатную юрпомощь

В Татарстане участники специальной военной операции и члены их семей будут получать бесплатную юридическую помощь. Услуги будут предоставляться на бюджетные средства, выделяемых республикой. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 39-м заседании Госсовета РТ.

«Мобилизованные добровольцы – это граждане, которые оставляют свои семьи, работу, привычный быт и идут исполнять свой долг перед родиной. В связи с этим данные категории граждан и члены их семей нуждаются в особой поддержке. В свою очередь предоставление бесплатной юридической помощи поможет не оставлять их с проблемами один на один», – сказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, представляя проект закона.

Законопроектом предлагается включить в перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, несколько категорий граждан. Речь идет о татарстанцах, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (при условии участия в специальной военной операции).

Кроме того, право на бесплатную юридическую помощь будут иметь их родители (усыновители), супруга, несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях, и лица, находящиеся на иждивении.

Сабурская пояснила, что эти категории граждан смогут получить юрпомощь в виде правовой консультации в устной и письменной форме, составлении для них заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, представления в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. Такие услуги будут оказываться бесплатно, в том числе адвокатами и государственными юридическими бюро, заключила омбудсмен.