Минниханов подписал указ о выплатах добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате военным, служащим в батальонах «Алга» и «Тимер».

«Установить в качестве меры социальной поддержки лицам, проходящим военную службу в батальонах «Алга» и «Тимер», сформированных в Республике Татарстан в период специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, единовременную денежную выплату в размере 260 тысяч рублей», — говорится в документе.

Кабмину РТ предписано утвердить порядок осуществления указанной выплаты.

Также Правительство республики должно обеспечить финансирование расходов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане формируются два добровольческих батальона, которые будут участвовать в спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР. Они получили названия «Алга» и «Тимер», что означает — «Вперед» и «Железный».