Общество 1 мая 2026 17:43

Минниханов подписал указ о создании электронной доски почета Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане будет создана электронная доска почета республики. Соответствующий указ подписал сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В целях общественного признания профессиональных достижений и добросовестного труда граждан, их вклада в социально-экономическое развитие Республики Татарстан постановляю учредить Электронную доску почета Республики Татарстан», – говорится в документе.

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова объяснила, кто может быть выдвинут на электронную доску почета.

По ее словам, это трудящиеся работники предприятий и организаций, органов государственной власти, индивидуальные предприниматели, показавшие высокие профессиональные достижения. Также могут быть отмечены представители трудовых династий, ветераны труда. Даже если люди уже не работают на предприятии, трудовой коллектив может их выдвинуть на электронную доску почета.

#Рустам Минниханов #1 мая #Год воинской и трудовой доблести
