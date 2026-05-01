Минтруд РТ рассказал, чьи имена украсят электронную доску почета в Татарстане

В Год воинской и трудовой доблести, объявленный указом Раиса РТ Рустама Минниханова, а также в День весны и труда – 1 мая издан новый указ об электронной доске почета Татарстана. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Электронная доска почета – форма нематериального поощрения за высокие профессиональные достижения. Прежде всего, на нее заносятся (имена – примеч. «Т-и») по решению трудовых коллективов в соответствии с согласованием исполнительными комитетами. В течение месяца мы ожидаем, что на всех предприятиях и организациях, а у нас их более 3 тысяч с численностью от 50 человек, где трудятся около 1 миллиона граждан, начнутся активные периоды выдвижения», – рассказала она.

В этом процессе примут активное участие трудовые коллективы и профсоюзные организации. «Два обязательных условия – это стаж работы не менее трех лет для того, чтобы быть выдвинутым на электронную доску почета, и, конечно же, отсутствие дисциплинарных взысканий, высокие профессиональные достижения», – отметила Зарипова.

Министр труда РТ объяснила, кто может быть выдвинут на электронную доску почета. По ее словам, это трудящиеся работники предприятий и организаций, органов государственной власти, индивидуальные предприниматели, показавшие высокие профессиональные достижения. Эти достижения могут быть подкреплены победой или призовым местом на всероссийских конкурсах лучших по профессии. Также могут быть отмечены представители трудовых династий, ветераны труда. Даже если люди уже не работают на предприятии, трудовой коллектив может их выдвинуть на электронную доску почета.

«Помимо высоких профессиональных результатов будут поощрены те, кто принимает активное участие в волонтерской и благотворительной деятельности, а также работники, которые помогают молодым специалистам, выступают в роли наставников на производстве», – заметила Зарипова.

Кроме того, могут быть выдвинуты работники предприятий и организаций, имеющие новаторские разработки и рационализаторские предложения, направленные на повышение эффективности конкретного предприятия или отрасли, в которой занят работник.

«В течение месяца такая работа пройдет в трудовых коллективах, затем пройдут согласования на уровне исполнительных комитетов. Сведения о людях сначала размещаются во внутреннем контуре электронной доски почета, а затем – во внешнем контуре. К концу лета появятся фотографии лучших работников Татарстана в 2026 году», – сообщила Зарипова.

Минтруд РТ ждет активного участия в этой работе предприятий республики. «Обязательно на доске почета должны появиться те молодые специалисты, кто сегодня работает над новаторскими и рационализаторскими предложениями, которые направлены на технологическое лидерство России и Татарстана», – отметила Зарипова.