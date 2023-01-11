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Ру Тат
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Официальная хроника
11 января 2023  10:50

Минниханов подписал указ о назначении Рината Садыкова главой Минмолодежи РТ

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Ринат Садыков возглавил Минмолодежи Татарстана. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов. 

«Назначить Садыкова Рината Наильевича министром по делам молодежи», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации. 

Сегодня утром нового руководителя коллективу представил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он выразил уверенность в том, что новый министр достойно продолжит работу в решении поставленных перед молодежным ведомством задач с учетом вызовов времени. 

Тимур Сулейманов, который ранее занимал пост министра по делам молодежи, был назначен помощником Президента Татарстана и возглавил «Движение первых» в республике. 

#Рустам Минниханов
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