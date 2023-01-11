Минниханов подписал указ о назначении Рината Садыкова главой Минмолодежи РТ

Ринат Садыков возглавил Минмолодежи Татарстана. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Назначить Садыкова Рината Наильевича министром по делам молодежи», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Сегодня утром нового руководителя коллективу представил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он выразил уверенность в том, что новый министр достойно продолжит работу в решении поставленных перед молодежным ведомством задач с учетом вызовов времени.

Тимур Сулейманов, который ранее занимал пост министра по делам молодежи, был назначен помощником Президента Татарстана и возглавил «Движение первых» в республике.