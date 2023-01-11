Ринат Садыков назначен министром по делам молодежи Татарстана

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.

Ринат Садыков назначен министром по делам молодежи РТ. Ранее он занимал пост первого заместителя главы ведомства. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«С 11 января 2023 года на должность министра по делам молодежи назначить Рината Садыкова. Человек не посторонний. Я считаю, это правильно, когда есть движение внутри коллектива и не меняются направления работы. Важно, чтобы в этом деле был определенный консерватизм, но при этом появлялись и новые направления», – отметил Песошин.

Он подчеркнул, что Ринат Садыков внёс огромный вклад в реализацию программы капитального ремонта, закон о молодежной политике в РТ, в программу поддержки молодых семей, успешно курировал организацию летней оздоровительной программы для детей, а также работал со студотрядами.

Ринат Садыков возглавлял республиканское движение студенческих трудовых отрядов с 2008 по 2018 год, затем стал заместителем министра по делам молодежи РТ, а с 2021-го занял должность первого зама.

Напомним, ранее Тимур Сулейманов, который занимал пост министра по делам молодежи, был назначен помощником Президента Татарстана и возглавил «Движение первых» в республике.