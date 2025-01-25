Минниханов студентам КНИТУ: «Вы учитесь в самом востребованном вузе»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленные пространства Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и пообщался со студентами. Его сопровождали министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, мэр Казани Ильсур Метшин и другие. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В корпусе зданий по адресу Сибирский тракт, 12 Раису Татарстана представили отремонтированные помещения культурно-досугового центра и спортивного комплекса. Обновленный актовый зал вместимостью 460 человек станет центром студенческого творчества и общественной жизни университета и будет использоваться для проведения фестивалей, концертов, городских и республиканских мероприятий, семинаров и конференций.

Также отремонтирован спортивный комплекс проходимостью 1500 человек в день. Он станет центром спорта не только в реализации образовательной программы по физической культуре университета, но и в проведении проектов совместно с городскими клубами и секциями, а также для занятий старшего поколения.

Затем ректор КНИТУ Юрий Казаков презентовал проекты развития вуза. Один из них – создание межвузовского научно-образовательного центра «Юл чаты», который должен стать базой для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области пищевых и биотехнологий, организации общественного питания, а также для подготовки кадров по соответствующим специальностям и направлениям (среднее и высшее образование, переподготовка и повышение квалификации). Центр предлагается разместить в здании Комбината студенческого питания на улице Толстого. Здесь будут учиться и выполнять исследовательские работы 2,5 тыс. студентов. Будет развернуто 18 многофункциональных аудиторий и 30 научно-исследовательских лабораторий, четыре общественных студенческих пространства.

Также планируется создать Центр военной подготовки и патриотического воспитания. Он предполагает не только работу военного учебного центра КНИТУ (военная кафедра работает с 1931 года), но также гражданско-патриотическое воспитание школьников и студентов, работу с участниками СВО, их адаптацию и дальнейшее трудоустройство.

Открывая встречу со студентами, Минниханов поздравил ребят с традиционным студенческим праздником – Татьяниным днем.

«В вашем вузе произошло много позитивных изменений. Наш технологический университет активно участвует во многих федеральных проектах. Вы учитесь в самом востребованном вузе. Татарстан – промышленный регион. Потому ваши специальности – самые дефицитные и сегодня, и завтра. У университета есть дальнейшие планы развития. Мы обязательно будем продвигать ваши проекты», – сказал Раис РТ.

Затем студенты КНИТУ представили свои проекты. В их числе разработка линейки продукции битумных материалов для дорожного и гражданского строительства с вовлечением в их состав вторичных полимерных добавок; внедрение диспергентов для снижения экологического ущерба от разливов нефти; разработка лабораторных технологий модифицированного целлюлозного сырья; оптимизация процессов перекачки нефти по трубопроводу путем внедрения цифровых двойников и машинного обучения и другие.

Татарстанский лидер подчеркнул, что все представленные проекты охватывают важнейшие направления и будут тщательно изучены отраслевыми специалистами.