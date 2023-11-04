В День народного единства Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился видео под песню «Широка страна моя родная». Ролик появился в телеграм-канале руководителя РТ.

Под песню, которую исполняют татарстанские ребята, сменяются российские и татарстанские пейзажи, проходят люди в национальных костюмах, показаны эпизоды национальных праздников. На видео также можно увидеть кадры с парада Победы, из зоны специальной военной операции, демонстрирующие преемственность поколений.

«С Днем народного единства! Бергә булыйк, бердәм булыйк!» – говорится в подписи к ролику.

Ранее Раиса Татарстана с Днем народного единства, напомним, поздравил Президент России Владимир Путин. «Великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом», – говорится в телеграмме.