Минниханов поделился видео ко Дню государственного флага Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что сегодня, 29 ноября, отмечается День государственного флага республики.

Он поздравил подписчиков своего телеграм-канала и поделился видео, на котором демонстрируется татарстанский триколор — в руках болельщиков и спортсменов «Ак Барса» и «КАМАЗ-мастера», на шевронах военнослужащих, над взятыми зданиями в зоне СВО и во время других событий, значимых для региона и всей страны.



Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/