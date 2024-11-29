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Минниханов поделился видео ко Дню государственного флага Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что сегодня, 29 ноября, отмечается День государственного флага республики.
Он поздравил подписчиков своего телеграм-канала и поделился видео, на котором демонстрируется татарстанский триколор — в руках болельщиков и спортсменов «Ак Барса» и «КАМАЗ-мастера», на шевронах военнослужащих, над взятыми зданиями в зоне СВО и во время других событий, значимых для региона и всей страны.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/
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