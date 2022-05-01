Минниханов поделился в Telegram видеопоздравлением с Днем весны и труда

Фото: архив «Татар-информ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем Telegram-канале видеопоздравление с Днем весны и труда, который отмечается сегодня.

В ролике под музыку сменяют друг друга виды весенней Казани. В видео присутствуют и развевающиеся флаги России и Татарстана, и прогуливающиеся горожане, и распускающиеся листья, и плывущие по своим делам утки, и другие моменты из жизни столицы республики.

«С праздником весны и труда! И всем хороших выходных!» — подписал видеопоздравление Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцев поздравил с 1 Мая Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.