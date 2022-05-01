«Дерево славно плодами, человек – трудами»: Мухаметшин поздравил татарстанцев с 1 Мая

Первый майский день наполнен яркой атмосферой и высоким нравственным смыслом. Суть всенародно любимого праздника неизменна на протяжении многих десятилетий – это уважение к Человеку Труда, истинному Патриоту, который добросовестно работает на благо Отчизны. Обеспечивая поступательное социально-экономическое развитие республики и страны в целом, он передает свои знания и накопленный опыт подрастающему поколению. Такие слова привел Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в поздравлении жителям республики по случаю Праздника Весны и Труда.

«У нас говорят: “Агач – җимеше белән, кеше – эше белән” (”Дерево славно плодами, человек – трудами”). Татарстан славится своим работящим и талантливым народом. Так вышло, что нам выпало жить в эпоху перемен и многих испытаний. Однако в условиях продолжающейся пандемии, сложнейшей международной обстановки, беспрецедентного санкционного давления с целью спровоцировать кризис в обществе, расшатать государственные устои России мы должны проявлять стойкость и высокий профессионализм, сохранять сплоченность и выдержку. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Правительством страны осуществляется комплекс мер по сохранению устойчивости экономики, повышению уровня социальной защиты граждан. Действуют антикризисные штабы, органами государственной и муниципальной власти Татарстана предпринимаются практические шаги по обеспечению стабильности. Сегодня республика вновь доказывает, что может противостоять любым вызовам, решать самые сложные задачи.

Дорогие друзья! Безусловно, ситуация, которую переживает наше многонациональное государство, – дело временное. В истории были периоды и посложнее. Всякий раз с верой и упорством мы достойно преодолевали любые тяготы. Уверен, так будет и впредь. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в собственных силах и всего самого наилучшего. Пусть будут едины наши ряды, и тогда самые смелые планы и мечты с успехом воплотятся в жизнь!» – говорится в тексте поздравления.