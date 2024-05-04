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Минниханов поделился снимком с Президентом Гамбии с полей 15-го саммита ОИС
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале совместную фотографию с Президентом Гамбии Адамой Бэрроу, сделанную на полях 15-го Саммита глав государств и правительств стран — членов Организации исламского сотрудничества.
«Гамбия сегодня проводит важное для исламского мира мероприятие. Безнең Президентыбыз Владимир Владимирович Путин бурычы буенча без «Россия — Ислам дөньясы» стратегик күзаллау төркеме кысаларында хезмәттәшлек алып барабыз (По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина мы ведем сотрудничество в рамках Группы стратегического видения „Россия — Исламский мир“ — перевод с татарского)», — написал руководитель республики.
Напомним, сегодня Раис РТ принял участие в церемонии открытия юбилейного саммита. ОИС объединяет 57 государств на четырех континентах и является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Россия является страной наблюдателем в объединении.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ
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