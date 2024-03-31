Минниханов поделился с подписчиками в Telegram фотографией заката

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал новую фотографию в своем телеграм-канале – на ней запечатлен яркий закат на фоне города. Среди силуэтов можно увидеть минареты мечети Кул-Шариф. Снимок руководитель республики сопроводил двустишием на татарском языке, в котором отмечается, что тот, кто увидел подобный закат, провел хороший день:

«Кояш баеган, томанны куган.

Моны күргән – яхшы көнен үткәргән!».

Руководитель республики чаще всего выкладывает в своем канале фотографии с официальных мероприятий и встреч. Помимо этого Раис РТ каждое утро приветствует подписчиков и иногда публикует фотографии с прогулок с алабаем Акдусом, которого в 2021 году подарил Рустаму Минниханову экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.