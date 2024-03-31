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Минниханов поделился с подписчиками в Telegram фотографией заката
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал новую фотографию в своем телеграм-канале – на ней запечатлен яркий закат на фоне города. Среди силуэтов можно увидеть минареты мечети Кул-Шариф. Снимок руководитель республики сопроводил двустишием на татарском языке, в котором отмечается, что тот, кто увидел подобный закат, провел хороший день:
«Кояш баеган, томанны куган.
Моны күргән – яхшы көнен үткәргән!».
Руководитель республики чаще всего выкладывает в своем канале фотографии с официальных мероприятий и встреч. Помимо этого Раис РТ каждое утро приветствует подписчиков и иногда публикует фотографии с прогулок с алабаем Акдусом, которого в 2021 году подарил Рустаму Минниханову экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
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