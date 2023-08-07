Минниханов вместо традиционного утреннего приветствия опубликовал необычное видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня по-новому поздоровался с жителями республики. Вместо традиционного пожелания доброго утра и фотографии, сделанной из окна своего рабочего кабинета, он опубликовал видеоролик с красивыми видами Казани.

«Казаныбызның иртәнге ямьлегенә сокланабыз! (перевод: «восхищаемся утренней красотой нашей Казани!» – прим.ред.). Всем хорошей рабочей недели!», – подписал видео Минниханов.

На ролике можно увидеть основные достопримечательности столицы Татарстана, в том числе – Центр семьи «Казан», скульптуры Даши Намдакова, расположенные около него, Кремль, мечеть Кул-Шариф и другие знаковые для города объекты.

Минниханов не первый раз меняет свое традиционное утреннее приветствие. Так, к примеру, в конце марта он также вместо обычной фотографии из кабинета опубликовал видеоролик со снежным барсом.