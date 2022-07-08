Рустам Минниханов поделился кадрами с праздника «Иван Купала» в Зеленодольске

фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фото с праздника славянской культуры «Иван Купала». Мероприятие, приуроченное к Дню семьи, любви и верности, проходит в Зеленодольске.

«Сегодня в Зеленодольском районе проходит республиканский праздник славянской культуры „Иван Купала“. Сохранение уникальных многовековых традиций народов, проживающих в Татарстане, всегда было и остается нашей общей задачей», — отметил руководитель республики в своем Telegram-канале.

Напомним, что хедлайнерами праздника в Зеленодольске стали российская певица, финалистка телевизионного проекта «Народный артист-3» Марина Девятова и этно-группа «Крапива». Основные торжества развернулись в парке «Авангард».

В финале праздника гостей ожидают огненное шоу и традиционный купальный костер, сообщал ранее «Татар-информ».