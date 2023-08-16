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Минниханов поделился фотографиями со встречи со стобалльниками
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями со встречи с выпускниками, получившими 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, а также с победителями олимпиад.
«Гордимся ребятами! Многие из них завоевали золотые медали и стали лучшими в мире по химии, информатике, литературе», – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.
Он также поблагодарил родителей ребят за воспитание одаренных и старательных детей, а также их учителей за их работу.
В июле на брифинге в Кабмине глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что выпускники татарстанских школ получили 196 стобалльных результатов на ЕГЭ: сто баллов по одному предмету набрали 180 человек, двести баллов по двум предметам – восемь.
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