Минниханов поделился фотографиями со встречи со стобалльниками

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографиями со встречи с выпускниками, получившими 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам, а также с победителями олимпиад.

«Гордимся ребятами! Многие из них завоевали золотые медали и стали лучшими в мире по химии, информатике, литературе», – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.

Он также поблагодарил родителей ребят за воспитание одаренных и старательных детей, а также их учителей за их работу.

В июле на брифинге в Кабмине глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что выпускники татарстанских школ получили 196 стобалльных результатов на ЕГЭ: сто баллов по одному предмету набрали 180 человек, двести баллов по двум предметам – восемь.