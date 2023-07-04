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Выпускники школ Татарстана получили 196 стобалльных результатов на ЕГЭ
Выпускники школ Татарстана получили 196 стобалльных результатов на ЕГЭ. Сто баллов по одному предмету набрали 180 человек, двести баллов по двум предметам – восемь. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«В августе эти ребята получат традиционную единовременную выплату: 15 тыс. рублей – за сто баллов по одному предмету, 25 тыс. рублей – за двести баллов по двум предметам», – сказал министр образования и науки.
Он уточнил, что высокобалльники обучались в лицее №1 Чистополя, лицее №35 и школе №10 Нижнекамска, Муслюмовской гимназии, лицеях №170 и 131 Казани, гимназии № 76 Набережных Челнов.
«Все школы для одаренных детей показали результат выше среднереспубликанского по предметам русский язык и профильная математика», – добавил Хадиуллин.
Так, по его словам, у выпускников IT-лицея КФУ, Лицея «Иннополис», лицея-интерната №7 Казани средние результаты ЕГЭ выше 80 баллов.
В прошлом году двести баллов по двум предметам на ЕГЭ получили 14 выпускников Татарстана.
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