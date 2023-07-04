Выпускники школ Татарстана получили 196 стобалльных результатов на ЕГЭ. Сто баллов по одному предмету набрали 180 человек, двести баллов по двум предметам – восемь. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В августе эти ребята получат традиционную единовременную выплату: 15 тыс. рублей – за сто баллов по одному предмету, 25 тыс. рублей – за двести баллов по двум предметам», – сказал министр образования и науки.

Он уточнил, что высокобалльники обучались в лицее №1 Чистополя, лицее №35 и школе №10 Нижнекамска, Муслюмовской гимназии, лицеях №170 и 131 Казани, гимназии № 76 Набережных Челнов.

«Все школы для одаренных детей показали результат выше среднереспубликанского по предметам русский язык и профильная математика», – добавил Хадиуллин.

Так, по его словам, у выпускников IT-лицея КФУ, Лицея «Иннополис», лицея-интерната №7 Казани средние результаты ЕГЭ выше 80 баллов.

В прошлом году двести баллов по двум предметам на ЕГЭ получили 14 выпускников Татарстана.