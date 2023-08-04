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Минниханов поделился фотографиями со Спасской ярмарки в Елабуге
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографиями со Спасской ярмарки, которая открылась сегодня в Елабуге.
«Она славится искусными мастерами народных промыслов из разных уголков страны. Здесь можно не только приобщиться к традиционным ремеслам, но и насладиться насыщенной культурной программой. Халык сәнгать кәсепләре – мәдәни мирасыбызның мөһим өлеше (Народные художественные промыслы – важная часть нашего культурного наследия, пер. с татарского)», – отметил руководитель республики.
Напомним, XVI Спасская ярмарка будет проходить с 4 по 6 августа. Ее главным событием станет рыцарский турнир. О том, чем еще удивят гостей мероприятия, читайте в материале «Татар-информа».
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