Минниханов поделился фотографиями со Спасской ярмарки в Елабуге

Фото: t.me/rustamminnikhanov/1029

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографиями со Спасской ярмарки, которая открылась сегодня в Елабуге.

«Она славится искусными мастерами народных промыслов из разных уголков страны. Здесь можно не только приобщиться к традиционным ремеслам, но и насладиться насыщенной культурной программой. Халык сәнгать кәсепләре – мәдәни мирасыбызның мөһим өлеше (Народные художественные промыслы – важная часть нашего культурного наследия, пер. с татарского)», – отметил руководитель республики.

Напомним, XVI Спасская ярмарка будет проходить с 4 по 6 августа. Ее главным событием станет рыцарский турнир. О том, чем еще удивят гостей мероприятия, читайте в материале «Татар-информа».