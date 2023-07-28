Рыцари, менестрели и цимбалисты: какие сюрпризы ожидают гостей Спасской ярмарки в Елабуге

Фото: Елабужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

Главным событием XVI Спасской ярмарки в Елабуге, которая пройдет с 4 по 6 августа, станет рыцарский турнир. Чем еще событие удивит гостей, обсудили на очередном заседании оргкомитета с участием главы Елабужского района Рустема Нуриева.

В этом году лавки мастеров декоративно-прикладного искусства будут сконцентрированы на площади Ленина, улицах Казанская и Гассара.

Фото: Елабужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

По улице Гассара свою продукцию представят крупнейшие предприятия района. На территории стадиона впервые в течение трех дней будут проходить рыцарские бои, которые подарят гостям яркие впечатления.

Каждый год не менее ярким спутником ярмарки становится Всероссийский фестиваль колокольного звона. В этом году на него заявились 93 звонаря. Желание принять участие также изъявили 12 фольклорных коллективов, мультиинструменталисты, гусляры, цимбалисты, менестрели и не только, сказала генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

Фото: Елабужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

«Гостей фестиваля ожидает невероятно красивый концерт от фольклорного ансамбля казачьей песни „Православный Дон“. Мы будем встречать их у себя уже второй раз, я знаю, что коллектив оставил после себя невероятное впечатление у елабужан», — отметила Гульзада Руденко.

Любителей авторской песни вновь соберет фестиваль «Вдохновение», особым гостем которого станет лауреат литературной премии имени Марины Цветаевой, солистка театра Елены Камбуровой в Москве Елена Фролова.

Необходимость вносить что-то новое в полюбившуюся уже многим Спасскую ярмарку отметил и Рустем Нуриев. Он предложил в эти же дни проводить фестиваль стрельбы из лука, а также предусмотреть ночные развлекательные мероприятия для молодежи.

Материал подготовлен при участии Сабины Качаевой.