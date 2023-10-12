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Минниханов поделился фотографиями с открытия первого этапа Вознесенского тракта
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с открытия первого этапа Вознесенского тракта – участка от улицы Гвардейская до проспекта Победы.
«Новая магистраль существенно разгрузит действующие дороги Советского района. Без светофоров и надземных переходов – все предусмотрено для безостановочного движения!» – отметил руководитель республики.
Вознесенский тракт – это пятая вылетная магистраль города общей протяженностью 12 км, на которой не будет ни одного светофора. Безостановочный проезд позволит за 15 — 20 минут доехать от центра города до М7. О том, как прошло открытие, читайте в материале «Татар-информа».
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