Минниханов поделился фотографиями с открытия первого этапа Вознесенского тракта

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с открытия первого этапа Вознесенского тракта – участка от улицы Гвардейская до проспекта Победы.

«Новая магистраль существенно разгрузит действующие дороги Советского района. Без светофоров и надземных переходов – все предусмотрено для безостановочного движения!» – отметил руководитель республики.

Вознесенский тракт – это пятая вылетная магистраль города общей протяженностью 12 км, на которой не будет ни одного светофора. Безостановочный проезд позволит за 15 — 20 минут доехать от центра города до М7. О том, как прошло открытие, читайте в материале «Татар-информа».