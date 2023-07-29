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Общество 29 июля 2023 12:51

Минниханов поделился фотографиями с фестиваля «Алексеевские перезвоны»

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Минниханов поделился фотографиями с фестиваля «Алексеевские перезвоны»
Фото: t.me/rustamminnikhanov/1021

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале фотографии с XXI фестиваля колокольного звона «Алексеевские перезвоны», который проходит в эту субботу в Алексеевском районе.

«Выступают лучшие звонари, творческие и фольклорные коллективы», – отметил руководитель республики.

Как ранее отмечала организатор Ирина Монина, ожидается участие более 7 тысяч гостей. В этом году праздник русской православной культуры будет посвящен 1035-летию крещения Руси.

#Рустам Минниханов
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