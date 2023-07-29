Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поделился фотографиями с фестиваля «Алексеевские перезвоны»
Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале фотографии с XXI фестиваля колокольного звона «Алексеевские перезвоны», который проходит в эту субботу в Алексеевском районе.
«Выступают лучшие звонари, творческие и фольклорные коллективы», – отметил руководитель республики.
Как ранее отмечала организатор Ирина Монина, ожидается участие более 7 тысяч гостей. В этом году праздник русской православной культуры будет посвящен 1035-летию крещения Руси.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»