news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Культура 27 июля 2023 12:06

Звонари, концерт, выставка военной техники: в Татарстане пройдут «Алексеевские перезвоны»

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Звонари, концерт, выставка военной техники: в Татарстане пройдут «Алексеевские перезвоны»
Фото: @ «Татар-информ»

В поселке Алексеевское 29 июля состоится XXI Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны—2023». Организаторы ожидают участие более 7 тысяч гостей. Об этом «Татар-информу» сообщила организатор события Ирина Монина.

В этом году праздник русской православной культуры будет посвящен 1035-летию крещения Руси. По словам собеседницы агентства, любители колокольного звона услышат выступления звонарей из России и Беларуси.

На сцене выступят исполнители народной музыки, и танцевальные коллективы. Среди них народный театр «Радужная фантазия» Дома культуры Алексеевского района РТ, хореографический ансамбль «Радуга» Билярского районного дома культуры, хореографический коллектив «Новое поколение» алексеевской Детской школы искусств, вокальные ансамбли «Реченька» села Масловка и «Красная калина» Билярска. Хедлайнером вечернего праздничного концерта станет группа «Партизан FM».

Фото: © «Татар-информ»

По традиции фестиваля гостей порадует «Город мастеров» — ярмарка изделий народных промыслов. В рамках программы также запланирована интерактивная экспозиция «Наша Победа», выставка русской народной кухни, множество ремесленных мастер-классов, мастер-класс по колокольному звону, а также состязания в старорусских спортивных забавах.

«В рамках фестивальной программы будет презентована выставка военной техники — это ежегодное мероприятие на фестивале», — отметила Ирина Монина.

Начало фестиваля запланировано на 10 утра.

#алексеевские перезвоны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное