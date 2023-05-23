Минниханов поделился фотографиями с бизнес-форума в Шанхае

По итогам 2022 года товарооборот Татарстана и Китая увеличился более чем на 58% и составил 1,6 млрд долларов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов. Он поделился фотографиями с полей Российско-Китайского бизнес-форума.

«Работаем в Китае в составе российской делегации. По итогам прошлого года наш товарооборот вырос на 58% и составил 1,6 млрд долларов. За этими цифрами стоят десятки проектов наших крупных предприятий и малых компаний. У предпринимателей есть возможность расширять свой бизнес: продавать товар на китайский рынок и разнообразить свой ассортимент», – подчеркнул руководитель республики.

Он добавил, что сегодня и завтра состоятся ряд полезных встреч, также делегация посетит передовые предприятия Китая.

Ранее сообщалось, что Минниханов принял участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.