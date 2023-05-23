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Минниханов поделился фотографиями с бизнес-форума в Шанхае
По итогам 2022 года товарооборот Татарстана и Китая увеличился более чем на 58% и составил 1,6 млрд долларов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов. Он поделился фотографиями с полей Российско-Китайского бизнес-форума.
«Работаем в Китае в составе российской делегации. По итогам прошлого года наш товарооборот вырос на 58% и составил 1,6 млрд долларов. За этими цифрами стоят десятки проектов наших крупных предприятий и малых компаний. У предпринимателей есть возможность расширять свой бизнес: продавать товар на китайский рынок и разнообразить свой ассортимент», – подчеркнул руководитель республики.
Он добавил, что сегодня и завтра состоятся ряд полезных встреч, также делегация посетит передовые предприятия Китая.
Ранее сообщалось, что Минниханов принял участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума.
Фото: телеграм-канал Раиса РТ.
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