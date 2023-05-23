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Минниханов принял участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума
Раис Татарстана Рустам Минниханов в составе российской делегации, которую возглавляет Премьер Михаил Мишустин, принял участие в пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Китайскую сторону представлял Премьер Госсовета КНР Ли Цян.
В приветственной речи Мишустин напомнил, что в составе делегации на форуме работают руководители федеральных министерств и ведомств, крупных компаний и регионов России.
По его словам, углубление взаимодействия двух стран будет иметь положительное влияние на укрепление экономик обеих стран. Также Мишустин пригласил делегацию Китая на Игры будущего.
«В следующем году в России состоятся Игры будущего, — отметил Премьер. — Турнир пройдет в Казани. Он объединит на одной площадке киберспорт и спорт классический. Ждем китайские команды».
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко презентовал ролик о предстоящих в Казани Играх будущего. В кулуарах форума Рустам Минниханов отметил важность проведения подобных масштабных совместных форумов и сказал, что нужно наращивать сотрудничество.
«К сожалению, в период пандемии не было возможности активно взаимодействовать. Мы видим, что наши китайские партнеры настроены по-деловому, готовы работать», — подчеркнул он.
По итогам 2022 года товарооборот Татарстана и Китая увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов. В Пекине действует торгово-экономическое представительство РТ, в Казани — Генконсульство Китая.
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