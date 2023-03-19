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Минниханов поделился фотографией с вечерней прогулки с алабаем Акдусом
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Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками телеграм-канала фотографией с вечерней прогулки — на снимке запечатлен алабай Акдус.
«Кичке уйлар («Вечерние размышления» — перевод с татарского)», — написал в публикации руководитель республики.
Напомним, что Акдуса еще щенком Рустаму Минниханову подарил экс-Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
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