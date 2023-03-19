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Общество 19 марта 2023 18:56

Минниханов поделился фотографией с вечерней прогулки с алабаем Акдусом

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками телеграм-канала фотографией с вечерней прогулки — на снимке запечатлен алабай Акдус.

«Кичке уйлар («Вечерние размышления» — перевод с татарского)», — написал в публикации руководитель республики.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Напомним, что Акдуса еще щенком Рустаму Минниханову подарил экс-Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

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