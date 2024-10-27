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Общество 27 октября 2024 12:08

Минниханов поделился фото с лесной прогулки: «Наконец-то отдыхаем с Акдусом»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками фотографией из осеннего леса. Снимок опубликован в телеграм-канале руководителя республики.

На нем изображен алабай Акдус, которого несколько лет назад Минниханову подарил на тот момент Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. После этого фото пса уже множество раз публиковались в соцсетях Раиса.

«Ниһаять Акдус белән урманда йөреп ял итәбез әле! Ул да көзге урман һавасын ярата! (Наконец-то гуляем с Акдусом по лесу и отдыхаем! Он тоже любит осенний лесной воздух!)» — говорится в посте.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

#Рустам Минниханов #лес #фотография
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