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Общество 5 августа 2023 13:20

Минниханов поделился эпизодами авиапраздника «Я выбираю небо» — видео

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Минниханов поделился эпизодами авиапраздника «Я выбираю небо» — видео
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками видеокадрами с авиационного праздника «Я выбираю небо». Событие прошло накануне на площадке у Центра семьи «Казан».

«Вчера в Казани прошел авиационный праздник „Я выбираю небо“. Авиация белән мавыккан олылар өчен дә, балалар өчен дә кызыклы чаралар үткәрелде(Были проведены интересные мероприятия как для взрослых, так и для детей, увлекающихся авиацией — прим. Т-и)», — подписал он ролик, опубликованный в Telegram.

Праздник проводится в Татарстане 11 лет. Гостей ожидали авиашоу, выступления парашютистов и праздничный концерт. Финалом события стал большой салют.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#я выбираю небо #Рустам Минниханов
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