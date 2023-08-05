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Минниханов поделился эпизодами авиапраздника «Я выбираю небо» — видео
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками видеокадрами с авиационного праздника «Я выбираю небо». Событие прошло накануне на площадке у Центра семьи «Казан».
«Вчера в Казани прошел авиационный праздник „Я выбираю небо“. Авиация белән мавыккан олылар өчен дә, балалар өчен дә кызыклы чаралар үткәрелде(Были проведены интересные мероприятия как для взрослых, так и для детей, увлекающихся авиацией — прим. Т-и)», — подписал он ролик, опубликованный в Telegram.
Праздник проводится в Татарстане 11 лет. Гостей ожидали авиашоу, выступления парашютистов и праздничный концерт. Финалом события стал большой салют.
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