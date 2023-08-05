Минниханов поделился эпизодами авиапраздника «Я выбираю небо» — видео

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками видеокадрами с авиационного праздника «Я выбираю небо». Событие прошло накануне на площадке у Центра семьи «Казан».

«Вчера в Казани прошел авиационный праздник „Я выбираю небо“. Авиация белән мавыккан олылар өчен дә, балалар өчен дә кызыклы чаралар үткәрелде(Были проведены интересные мероприятия как для взрослых, так и для детей, увлекающихся авиацией — прим. Т-и)», — подписал он ролик, опубликованный в Telegram.

Праздник проводится в Татарстане 11 лет. Гостей ожидали авиашоу, выступления парашютистов и праздничный концерт. Финалом события стал большой салют.