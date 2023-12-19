Минниханов: ВРП Татарстана достигнет 4 трлн рублей в 2023 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам 2023 года валовый региональный продукт в Татарстане ожидается на уровне 4 трлн рублей, объем промышленного производства – 4,5 трлн рублей, а розничной торговли – 1,4 трлн. Такими цифрами на XVIII съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» поделился Раис республики Рустам Минниханов.

«Несмотря на сложности, связанные с геополитической ситуацией и санкционным режимом со стороны западных стран, Татарстан продолжает поступательное движение вперед. Это результат слаженной работы основных отраслей экономики республики, а также субъектов малого и среднего бизнеса и эффективной работы и тесного взаимодействия органов государственного и муниципального управления», — подчеркнул он.

«Перед заседанием мы провели встречу [с главами Лисичанска и Рубежного], обсудили реализацию программ и наметили новые направления. Уверен, наше сотрудничество будет только нас сближать. Мы поговорили и об учебе студентов в наших учебных заведениях, летнем отдыхе и других [вопросах]. Это все будет рассматриваться на системной основе», — отметил Минниханов.

Он также призвал руководителей подшефных городов перенимать опыт самоуправления, накопленный в Татарстане.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Об итогах работы совета муниципальных образований рассказал его председатель Экзам Губайдуллин. Он обратил особое внимание на поддержку сельского хозяйства и вопрос удержания молодежи на селе.

«Мы сохранили все 872 сельских муниципальных образования. Задача здесь не только обеспечить высокую эффективность сельского хозяйства, таким образом мы сохраняем культуру, образ жизни, традиции народов, проживающих в Татарстане. К сожалению, продолжается отток сельского населения, особенно молодежи. Их доля составляет всего 10%. Но нужно сказать, что в сельских поселениях созданы условия для жизни, не уступающие городским», — подчеркнул Губайдуллин.

Также он обратил внимание на вопрос ремонта автомобильных мостов в населенных пунктах и попросил Рустама Минниханова дать поручение Минтрансу РТ провести их исследование и выработать план первоочередного ремонта.