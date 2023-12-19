Минниханов обсудил планы по восстановлению Лисичанска и Рубежного с главами городов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главами подшефных Лисичанска и Рубежного Эдуардом Сахненко и Сергеем Хортивом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству, в том числе по восстановлению населенных пунктов, городской инфраструктуры. Гости отметили, что планируют перенять у Татарстана опыт в сфере местного самоуправления и, исходя из этого, совершенствовать работу администраций.

Главы городов прибыли в Татарстан для участия в работе XVIII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». Перед этим они побывали на спортивных, социальных и культурных объектах Казани, а также предприятии теплосетей в одном из муниципалитетов.