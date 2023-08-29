Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею школьных клубов дипломатии и заявил, что у каждого учебного учреждения республики должна появиться школа-побратим. Об этом он сказал на встрече с представителями стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита — руководителями ведомств по делам молодежи стран-членов ОИС.

Руководитель республики рассказал участникам встречи о том, что в 2022 году было создано «Движение Первых», что является новым подходом к формированию единой воспитательной среды, которую создают и формируют педагоги. Минниханов подчеркнул, что межнациональная дружба должна строиться со школьных лет и поэтому совместно с «Движением Первых» будет реализована идея школьных клубов дипломатии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы видим, как стремительно растет темп и роль международных коммуникаций молодежи. Настанет время, когда сегодняшнее поколение молодежи будет определять политику государств на международной арене. Идея школьных клубов дипломатии будет реализована совместно с „Движением Первых“. Поддерживаю идею проекта, который будет развивать институт школ-побратимов. У нашей страны уже был опыт, когда работали Клубы интернациональной дружбы. Уверен, сегодня это не менее актуально для построения справедливого многополярного мира. Считаю, что у каждой школы нашей республики должна появиться школа-побратим», — цитирует Минниханова его пресс-служба.