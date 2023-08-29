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Минниханов: Казань готова стать хабом для международных проектов по контактам молодежи
Казань готова стать хабом для реализации проектов международного молодежного взаимодействия. Об этом на встрече с представителями стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита — руководителями ведомств по делам молодежи стран-членов ОИС сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы видим потенциал в развитии международного молодежного взаимодействия через обменные программы, создание совместных школьных инициатив. Казань в этом плане готова стать своеобразным международным молодежным хабом для генерации и реализации совместных проектов», — приводит слова руководителя республики его пресс-служба.
Минниханов подчеркнул, что сегодня Россия уделяет большое внимание вопросам воспитания детей и создания равных возможностей для самореализации молодежи.
«Сегодня в республике имеется необходимая инфраструктура — крупнейшая в стране сеть детских лагерей, молодежных и подростковых клубов, а также экстрим-парки. Создаются новые города с университетами и особыми экономическими зонами, действуют программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых, молодых семей, регулярно проходят тематические фестивали и форумы», — перечислил Раис РТ.
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