Минниханов побывал в Абхазии с однодневным визитом

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с однодневным визитом Республику Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов и Президент Абхазии Аслан Бжания вместе осмотрели объекты в нескольких районах кавказской республики.

Кроме того, руководители Татарстана и Абхазии обсудили вопросы расширения сотрудничества в области туризма, включая и возможность организации отдыха для детей.

В июле этого года Аслан Бжания побывал с визитом в Татарстане. Тогда на встрече с ним Рустам Минниханов заметил, что руководимая им республика заинтересована в поставках в Абхазию грузовиков «КАМАЗ», автомобильных шин, машиностроительной и нефтехимической продукции, медицинских и фармацевтических товаров.