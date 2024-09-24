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Общество 24 сентября 2024 12:13

Минниханов поблагодарил хлеборобов Татарстана за достойный урожай

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Минниханов поблагодарил хлеборобов Татарстана за достойный урожай
Фото: t.me/rustamminnikhanov/2259

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил хлеборобов республики за достойный урожай, который они смогли вырастить невзирая на все сложности этого сезона.

«В республике почти завершена кампания по уборке зерновых. Выражаю благодарность нашим хлеборобам, которые, несмотря на все сложности - заморозкам в мае, суховею в июле и осадкам в августе, смогли вырастить и собрать достойный урожай! В Татарстане намолочено более 3,6 миллион тонн хлеба и урожайность составила 27,8 центнеров с гектара!», – написал Раис РТ в своем телеграм-канале.

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#Рустам Минниханов #телеграм #сбор урожая #Татарстан
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