Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поблагодарил волонтеров РТ за помощь жителям Лисичанска в подготовке к зиме
Волонтеры из Татарстана помогают жителям Лисичанска подготовиться к зимнему сезону. Об этом Раис Рустам Минниханов написал в своем телеграм-канале.
«Ребята помогают пожилым подготовиться к зиме. Условия, к сожалению, есть не у всех. Одинокие пенсионеры не могут самостоятельно запастись дровами, утеплиться. Волонтерларга ярдәмнәре өчен рәхмәт! (Волонтерам большое спасибо за их помощь – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.
Татарстан продолжает работу по восстановлению системы отопления в подшефном Лисичанске. Как отмечали в администрации города, республика подготовит к отопительному сезону 2023-2024 года 45 высоток в районе РТИ. Всего татарстанское предприятие намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»