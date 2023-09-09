Минниханов поблагодарил волонтеров РТ за помощь жителям Лисичанска в подготовке к зиме

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Волонтеры из Татарстана помогают жителям Лисичанска подготовиться к зимнему сезону. Об этом Раис Рустам Минниханов написал в своем телеграм-канале.

«Ребята помогают пожилым подготовиться к зиме. Условия, к сожалению, есть не у всех. Одинокие пенсионеры не могут самостоятельно запастись дровами, утеплиться. Волонтерларга ярдәмнәре өчен рәхмәт! (Волонтерам большое спасибо за их помощь – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.

Татарстан продолжает работу по восстановлению системы отопления в подшефном Лисичанске. Как отмечали в администрации города, республика подготовит к отопительному сезону 2023-2024 года 45 высоток в районе РТИ. Всего татарстанское предприятие намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках.