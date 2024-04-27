Минниханов поблагодарил тех, кто присоединился к центральному республиканскому субботнику

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто присоединился сегодня к центральному республиканскому субботнику (в Казани он прошел в Ноксинском лесу).

«На субботнике! Рәхмәт (в переводе — „спасибо“) всем, кто присоединился!» — написал руководитель республики и выложил фотографии, сделанные его пресс-службой.

В своей речи, обращенной к участникам субботника, Минниханов призвал самим следить за состоянием природных ресурсов Татарстана.

Субботник в Ноксинском лесу был организован в формате квеста. Команды собирали мусор и разделяли его на фракции, зарабатывая баллы. Помимо этого, были предусмотрены интерактивы, мастер-классы, спортивные эстафеты, творческие конкурсы, концертная программа и полевая кухня.