Минниханов поблагодарил татарстанцев за участие в выборах и поделился шуточным видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил всех жителей республики за участие в выборах и поддержку Президента России Владимира Путина.

«Благодарю каждого, кто в эти дни пришел на избирательные участки и отдал свой голос в поддержку нашего Президента! Спасибо вам, земляки! Спасибо, друзья», - написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее ЦИК РТ сообщал, что Путин набрал 88,74% голосов по итогам выборов в Татарстане. Это максимальный показатель в сравнении с другими кандидатами на должность главы государства. Так, Николай Харитонов (КПРФ) получил 4,83% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,93%, а Владислав Даванков («Новые люди») – 1,53%.

Также Минниханов поделился в посте шуточным видеороликом в честь этого повода. На опубликованных кадрах Путин из кабинета в Администрации передает «привет» Минниханову жестом руки. Раис Татарстана аналогичным образом приветствует российского лидера в ответ.