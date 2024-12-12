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Общество 12 декабря 2024 12:50

Минниханов поблагодарил строителей за создание трех дорожных объектов в Татарстане

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Минниханов поблагодарил строителей за создание трех дорожных объектов в Татарстане
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов после сегодняшнего открытия трех новых дорожных объектов поблагодарил строителей за их труд в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы открыли сразу несколько дорожных объектов. Это больше 17 километров реконструированного Горьковского шоссе и новая автомобильная дорога на "Большой Зеленодольск" общей протяженностью больше 6 километров. Кроме того, открыто рабочее движение по участку автодороги М7 "Волга" от 761-го до 771-го километра», — напомнил он.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Барлык юл һәм төзелеш хезмәткәрләренә чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә! Сезнең көндәлек фидакяр хезмәтегез нәтиҗәсе буларак, халкыбыз республикада уңайлы һәм имин юлларда йөри. Рәхмәт! Алга таба да шулай нәтиҗәле эшлик! (в переводе с татарского — "От всей души хочу поблагодарить всех дорожных и строительных работников! Благодаря вашему ежедневному самоотверженному труду наши жители ездят по республике комфортными и безопасными дорогами. Спасибо! Давайте и дальше будем работать так же эффективно!")» — добавил Рустам Минниханов.

Раис РТ также выложил две фотографии с церемонии открытия трех новых дорожных объектов.

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#Рустам Минниханов #открытие дороги #горьковское шоссе казани #трасса м-7 волга
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