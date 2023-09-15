Минниханов поблагодарил спортсменов и тренеров Татарстана за их труд

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ведущими спортсменами и тренерами республики на казанском стадионе «Ак Барс Арена». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В начале встречи министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что Татарстан является одним из лидеров страны в части развития спорта. В регионе насчитывается 160 спортивных школ, развиваются 136 видов спорта. За текущий сезон татарстанцы завоевали 944 медали. С каждым годом растет число членов сборных команд России от РТ, сейчас их 907.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, общее количество спортивных сооружений в республике превышает 11,6 тыс. Татарстан входит в число регионов-лидеров по обеспеченности спортивными объектами.

Рустам Минниханов, приветствуя собравшихся, поздравил спортсменов и тренеров с успешными выступлениями на международных и российских соревнованиях.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку, вы продолжаете упорно тренироваться и демонстрировать высокое спортивное мастерство, целеустремленность и несгибаемую веру в победу. Благодаря вам спортивная отрасль Татарстана получает новый импульс к развитию. Ваши высокие спортивные результаты — мощный стимул к упорному труду для 94 тыс. мальчишек и девчонок, которые занимаются в спортшколах республики», — подчеркнул он.

По словам Раиса РТ, в республике проводится большая работа по созданию максимально комфортных условий для ведения тренировочного процесса. «Наша задача — и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку спортсменам, тренерам и всем работникам отрасли», — добавил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На данный момент 60% татарстанцев систематически занимаются физкультурой и спортом. По мнению Минниханова, это тоже заслуга деятелей спорта. «Своим примером вы пропагандируете ведение здорового образа жизни и стремление добиваться высоких результатов», — уверен он.

Вспомнил руководитель республики и о том, что 2023 год указом Президента РФ объявлен Годом педагога и наставника. «Это подчеркивает высокий статус тренеров и преподавателей как наставников подрастающего поколения и важность вашей работы. Хочу поблагодарить всех тренеров за труд и самоотдачу. Благодаря вашим усилиям обычные ребята становятся чемпионами», — сказал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Рустама Минниханова, Татарстан гордится спортсменами и тренерами, которые прославляют ею. «Уверен, впереди вас ждет немало громких побед. Вы и в дальнейшем будете дарить нам незабываемые эмоции, писать яркую историю спортивных достижений республики и страны», — заключил он и вручил ряд государственных наград.

Кроме того, перед встречей Раис Татарстана открыл музей спорта на стадионе «Ак Барс Арена».