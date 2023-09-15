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Минниханов открыл музей спорта на стадионе «Ак Барс Арена»
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии музея спорта на казанском стадионе «Ак Барс Арена». Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«В „Ак Барс Арене“ открыли музей спорта! Здесь можно увидеть все самые яркие спортивные моменты, которые случились в Татарстане», — написал руководитель республики.
Минниханов отметил, что здесь можно даже «прыгнуть» с вышки Дворца водных видов спорта или прокомментировать футбольный матч, и выложил фотографии музейного пространства.
«Спорт музеена рәхим итегез!» («Добро пожаловать в музей спорта!» на татарском — прим. Т-и) — заключил Раис РТ.
Летом АО «Казань Арена» решило выделить более 36 млн рублей на приобретение оборудования для музея спорта. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.
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