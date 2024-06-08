Фазлеева поздравила и наградила социальных работников Татарстана

Праздничный концерт и награждение представителей социальной сферы состоялись сегодня в Дербышкинском детском доме-интернате. Мероприятие было приурочено ко Дню социального работника.

«Я хочу с огромным удовольствием поздравить вас с Днем социального работника и сказать, что каждый из вас — это человек, выбравший служение народу. Когда ты выбираешь эту профессию — ты выбираешь свою судьбу. И каждый из вас выбрал сложную, но интересную судьбу», – обратилась к собравшимся заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Она также передала социальным работникам поздравления от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. «Система социальной защиты находится в ваших теплых и чутких руках. Каждый из вас живет эмоциями и жизнями своих подопечных. Спасибо вам за вашу работу», — добавила вице-премьер.

К поздравлениям присоединилась и министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, которая поблагодарила всех социальных работников за их самоотверженный труд

«Хочу поздравить всех вас и ваши коллективы. За вашими спинами стоит почти десятитысячная армия работников социальной сферы Татарстана, а здесь собрались сегодня лучшие из лучших», — сказала министр.

Перед началом праздника для гостей провели ознакомительную экскурсию, в ходе которой специалисты дома-интерната подробно рассказали о работе отделения милосердия. Затем, до концерта, отличившимся социальным работникам вручили правительственные и ведомственные награды.

В концертной программе приняли участие воспитанники Дербышкинского дома-интерната и творческие коллективы Дворца культуры имени Саид-Галиева, а также артисты из районов, соседствующих с Казанью.