Минниханов поблагодарил «Рубин» за выступление в минувшем сезоне

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов перед началом сезона РПЛ 2025-2026 годов приехал на встречу с игроками и тренерами казанского футбольного клуба «Рубин». Видео со встречи выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить команду, тренерский состав <…> за сезон, который прошел. Он был непростой, но наша команда была достойна», – подчеркнул Минниханов в начале беседы, запечатленном на видео.

Видео: t.me/galimovatatarstan.