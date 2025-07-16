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На главную ТИ-Спорт 16 июля 2025 09:06

Минниханов поблагодарил «Рубин» за выступление в минувшем сезоне

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Минниханов поблагодарил «Рубин» за выступление в минувшем сезоне
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов перед началом сезона РПЛ 2025-2026 годов приехал на встречу с игроками и тренерами казанского футбольного клуба «Рубин». Видео со встречи выложила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить команду, тренерский состав <…> за сезон, который прошел. Он был непростой, но наша команда была достойна», – подчеркнул Минниханов в начале беседы, запечатленном на видео.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#фк рубин #Рустам Минниханов
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