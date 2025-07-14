Рустам Минниханов встретится с «Рубином» в преддверии старта сезона РПЛ 2025/26

Фото: rubin-kazan.ru

Раис республики Татарстан Рустам Минниханов проведет встречу с «Рубином» 16 июля перед началом сезона РПЛ 2025/26.

Пресс-служба казанского клуба передает, что Минниханов скажет напутственные слова игрокам и тренерскому штабу «Рубина» в преддверии старта чемпионата. Отметим, что 16 июля также пройдет презентация новой формы казанского клуба.

Раис республики Татарстан проводит летнюю встречу с «Рубином» третий год подряд.

В мае 2025 года по сообщениям инсайдера Ивана Карпова появилась информация, что Рустам Минниханов согласился выделить казанскому клубу порядка 15 млн евро на трансферную кампанию.