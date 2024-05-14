Минниханов поблагодарил РПЦ за интерес к мероприятиям Группы «Россия — Исламский мир»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Представители РПЦ во главе с викарием святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополитом Волоколамским Антонием примет участие в мероприятиях Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Рустам Минниханов поблагодарил Русскую православную церковь за внимание, которое она оказывает таким событиям. Новый формат, напомнил он, в 2023 году заложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который лично прибыл в Казань для участия в мероприятиях KazanForum.

«Мы искренне благодарны патриарху за столь деятельное участие и большое внимание к нашей республике», — сказал Раис Татарстана.

Он подчеркнул важность совместных усилий, направленных на укрепление традиционных ценностей, межнационального и межрелигиозного согласия. Отдельное направление, требующее особого внимания, — это поддержка участников специальной военной операции и их семей.