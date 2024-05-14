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Минниханов поблагодарил РПЦ за интерес к мероприятиям Группы «Россия — Исламский мир»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Представители РПЦ во главе с викарием святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополитом Волоколамским Антонием примет участие в мероприятиях Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
Рустам Минниханов поблагодарил Русскую православную церковь за внимание, которое она оказывает таким событиям. Новый формат, напомнил он, в 2023 году заложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который лично прибыл в Казань для участия в мероприятиях KazanForum.
«Мы искренне благодарны патриарху за столь деятельное участие и большое внимание к нашей республике», — сказал Раис Татарстана.
Он подчеркнул важность совместных усилий, направленных на укрепление традиционных ценностей, межнационального и межрелигиозного согласия. Отдельное направление, требующее особого внимания, — это поддержка участников специальной военной операции и их семей.
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